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Один потерял сознание. В Щучине двое мужчин отравились канализационными газами

02 сентября 2019 15:10
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Новости Беларуси. 2 сентября около половины одиннадцатого утра в Щучине мужчина потерял сознание в колодце.

По сведениям МЧС Беларуси, на улице Академической два человека проводили работы по откачке воды из канализационного колодца.

Один потерял сознание. В Щучине двое мужчин отравились канализационными газами-1

Фото: МЧС Беларуси

В какой-то момент один из мужчин почувствовал слабость и начал звать на помощь. В это время мимо проходил разнорабочий, который пошёл на крик и увидел потерявшего сознание человека. Очевидец понял, что мужчины самостоятельно выбраться не смогут, поэтому вызвал спасателей.

Один потерял сознание. В Щучине двое мужчин отравились канализационными газами-4

Фото: МЧС Беларуси

Прибывшие подразделения МЧС обнаружили двух человек на глубине 4 метров. При помощи верёвок они подняли пострадавших, а затем передали их медикам. Спасённые были госпитализированы с предварительным диагнозом «отравление смесью канализационных газов».

Летом 2019 года в Житковичском районе был спасён провалившийся в колодец слесарь.

Пострадавший был доставлен в больницу с диагнозом «отравление продуктами жизнедеятельности человека» – подробности здесь.

# Спасение # происшествия

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