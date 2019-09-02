Один потерял сознание. В Щучине двое мужчин отравились канализационными газами

По сведениям МЧС Беларуси, на улице Академической два человека проводили работы по откачке воды из канализационного колодца.

Новости Беларуси. 2 сентября около половины одиннадцатого утра в Щучине мужчина потерял сознание в колодце.

В какой-то момент один из мужчин почувствовал слабость и начал звать на помощь. В это время мимо проходил разнорабочий, который пошёл на крик и увидел потерявшего сознание человека. Очевидец понял, что мужчины самостоятельно выбраться не смогут, поэтому вызвал спасателей.

Прибывшие подразделения МЧС обнаружили двух человек на глубине 4 метров. При помощи верёвок они подняли пострадавших, а затем передали их медикам. Спасённые были госпитализированы с предварительным диагнозом «отравление смесью канализационных газов».

Летом 2019 года в Житковичском районе был спасён провалившийся в колодец слесарь.