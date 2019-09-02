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В Минске мужчина подозревается в убийстве знакомой

02 сентября 2019 14:17
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Новости Беларуси. Следственный комитет расследует уголовное дело об убийстве в Минске.

По информации УСК по Минску, 28 августа мужчина распивал алкогольные напитки со своей знакомой. В какой-то момент он нанес женщине удары ножом в область головы и шеи. 48-летняя пострадавшая скончалась на месте. 

Мужчина был задержан, на месте происшествия работали специалисты следственно-оперативной группы. Выясняются обстоятельства случившегося, назначен ряд экспертиз. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».  

В сентябре в Жлобинском районе мужчина убил женщину. Потом он увел ее ребенка на вокзал и бросил там (читать далее).    

# Убийство # происшествия

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