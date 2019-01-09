По делу об убийстве двух девушек в Бобруйске вынесен смертный приговор

Новости Беларуси. Суд вынес смертный приговор 36-летнему жителю Бобруйска, который убил с особой жестокостью двух девушек. Это случилось летом 2018 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С погибшими обвиняемый познакомился в кафе, откуда все трое уехали к нему домой. Согласно обвинению, подсудимый нанес одной жертве 77 ударов молотком и руками, у второй жертвы 16 ран. Затем мужчина пытался расчленить и скрыть трупы.



Подробности из зала суда мы ждём в следующем выпуске.

Отдыхали в кафе, затем вместе уехали на такси. Подробности жуткого двойного убийства в Бобруйске