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Первого зампредседателя Белкоопсоюза обвиняют в получении взятки. Комментарий ГУБЭП

10 мая 2018 11:22
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Новости Беларуси. Сотрудники Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями раскрыли схему уклонения от уплаты налогов одной из коммерческих структур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ущерб составил более 4,5 миллионов долларов. Именно менеджер этой организации передал взятку первому зампредседателю Белкоопсоюза еще в мае 2017 (подробнее здесь). Денежные суммы доставляли по поручению директора предприятия.

Первого зампредседателя Белкоопсоюза обвиняют в получении взятки. Комментарий ГУБЭП-1

Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Беларуси:
Установлено, что фактический владелец коммерческой структуры в соучастии с иными лицами путем умышленного занижения налоговой базы и внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений на протяжении 10 лет уклонялся от уплаты налога на прибыль на общую сумму более 9 миллионов белорусских рублей.

Часть из них использовалась для дачи взяток и выплаты зарплат в конвертах директорам государственных сельскохозяйственных предприятий Республики Беларусь и иным должностным лицам.

Ранее были задержаны так же руководители шесть субъектов хозяйствования. Всего зафиксировано более 70 эпизодов противоправных действий.

# Коррупция # происшествия # Вероника Посметьева # Фотофакт

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