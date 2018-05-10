Первого зампредседателя Белкоопсоюза обвиняют в получении взятки. Комментарий ГУБЭП

Ущерб составил более 4,5 миллионов долларов. Именно менеджер этой организации передал взятку первому зампредседателю Белкоопсоюза еще в мае 2017 (подробнее здесь ). Денежные суммы доставляли по поручению директора предприятия.

Новости Беларуси. Сотрудники Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями раскрыли схему уклонения от уплаты налогов одной из коммерческих структур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Беларуси:

Установлено, что фактический владелец коммерческой структуры в соучастии с иными лицами путем умышленного занижения налоговой базы и внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений на протяжении 10 лет уклонялся от уплаты налога на прибыль на общую сумму более 9 миллионов белорусских рублей.

Часть из них использовалась для дачи взяток и выплаты зарплат в конвертах директорам государственных сельскохозяйственных предприятий Республики Беларусь и иным должностным лицам.

Ранее были задержаны так же руководители шесть субъектов хозяйствования. Всего зафиксировано более 70 эпизодов противоправных действий.