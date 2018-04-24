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Четверо подростков украли на Горецкого «Жигули», но не успели сдать на металлолом

24 апреля 2018 19:44
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Новости Беларуси. По горячим следам правоохранители нашли автоугонщиков. Причем позарились воры на старенькие «Жигули», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Четверо подростков украли на Горецкого «Жигули», но не успели сдать на металлолом-1

Машину, припаркованную во дворе на Горецкого, утром не обнаружил хозяин. И обратился в милицию. В совершении кражи заподозрили четырех 19-летних минчан, к слову, нигде не работающих. Машина оказалась в гараже одного из них, уже в разобранном виде.

Четверо подростков украли на Горецкого «Жигули», но не успели сдать на металлолом-4

Часть деталей молодые люди успели продать, остальное хотели сдать на металлолом. Милиция проводит проверку.

# происшествия # Фотофакт # Кража

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