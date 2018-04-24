Четверо подростков украли на Горецкого «Жигули», но не успели сдать на металлолом

Новости Беларуси. По горячим следам правоохранители нашли автоугонщиков. Причем позарились воры на старенькие «Жигули», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. По горячим следам правоохранители нашли автоугонщиков. Причем позарились воры на старенькие «Жигули», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Машину, припаркованную во дворе на Горецкого, утром не обнаружил хозяин. И обратился в милицию. В совершении кражи заподозрили четырех 19-летних минчан, к слову, нигде не работающих. Машина оказалась в гараже одного из них, уже в разобранном виде.
Часть деталей молодые люди успели продать, остальное хотели сдать на металлолом. Милиция проводит проверку.