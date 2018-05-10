В Бресте 11-летний ребёнок пострадал из-за падения ветки

Новости Беларуси. В Бресте во время непогоды пострадала 11-летняя девочка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильный ливень с ветром обрушился на город 9 мая во второй половине дня. Ребенок в этот момент находился в одном из городских парков. Как сообщается, на торговую палатку и пешеходную дорожку упала ветка дерева.