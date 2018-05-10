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В Бресте 11-летний ребёнок пострадал из-за падения ветки

10 мая 2018 11:36
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Новости Беларуси. В Бресте во время непогоды пострадала 11-летняя девочка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бресте 11-летний ребёнок пострадал из-за падения ветки-1

Сильный ливень с ветром обрушился на город 9 мая во второй половине дня. Ребенок в этот момент находился в одном из городских парков. Как сообщается, на торговую палатку и пешеходную дорожку упала ветка дерева.

В Бресте 11-летний ребёнок пострадал из-за падения ветки-4

В результате с тяжелыми травмами девочка была доставлена в реанимационное отделение областной больницы. Всего же в этот вечер брестским спасателям поступило пять сообщений о падении деревьев на автомобили и дворовые территории.

# Несчастный случай # происшествия # Фотофакт

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