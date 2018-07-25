В Гомеле 5-летняя девочка высунулась в окно на 9 этаже. Сотрудники МЧС отвлекли ребёнка и предотвратили падение

Новости Беларуси. Вечером 24 июля в Гомеле ребёнок вылез в открытое окно на балконе девятого этажа.

По сведениям Гомельского ОУМЧС, спасатели немедленно выехали, чтобы предотвратить возможное происшествие со смертельным исходом, а диспетчер стала выяснять детали инцидента.

Один из прибывших сотрудников МЧС поднялся на верхний этаж девятиэтажки, начал общаться с девочкой через закрытую входную металлическую дверь, чем отвлёк ребёнка и заставил отойти от окна.

В то же время другой спасатель поднялся по автолестнице и проник в квартиру через окно. Стало известно, что 5-летняя девочка была одна. По предварительным данным, 25-летняя мать юной гомельчанки перед уходом попросила свою старшую сестру присмотреть за дочерью и 9-летним сыном.

Предполагается, что сестре понадобилось уйти, мальчик вышел поиграть на улицу, а девочка осталась дома одна. Работники МЧС сказали о случившемся матери детей и подождали, пока она вернётся домой.

В инциденте никто не пострадал. Медпомощь девочке не понадобилась. Дальнейшее разбирательство будет проводиться сотрудниками милиции.

В начале 2018 года в Гомеле семилетние близнецы прогуливались по подоконнику открытого окна на пятом этаже.