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В Узденском районе поймали мужчин, укравших минеральных удобрений на 2000 рублей

24 июля 2018 20:44
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Новости Беларуси. Оперативники Узденского РОВД задержали злоумышленников, которые украли минеральные удобрения со склада одного из сельхозпредприятий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

В Узденском районе поймали мужчин, укравших минеральных удобрений на 2000 рублей-1

Мужчин было трое, двое из них ранее привлекались к уголовной ответственности. Схему хищения четко спланировали – всего получилось вывезти 3,5 тонны удобрений. После чего воры ездили по деревням и продавали украденное.

В Узденском районе поймали мужчин, укравших минеральных удобрений на 2000 рублей-4

Для злоумышленников были чуть ли не идеальные условия: ангар находится в поле, еще и не охраняется. Но вторая попытка кражи закончилась для воров арестом. Возбуждено уголовное дело.

В Узденском районе поймали мужчин, укравших минеральных удобрений на 2000 рублей-7

Сумма ущерба составила около 2000 рублей. Задержанным грозит лишение свободы сроком до 4 лет.

# Кража # происшествия # Фотофакт

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