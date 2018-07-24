В Узденском районе поймали мужчин, укравших минеральных удобрений на 2000 рублей

Новости Беларуси. Оперативники Узденского РОВД задержали злоумышленников, которые украли минеральные удобрения со склада одного из сельхозпредприятий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Мужчин было трое, двое из них ранее привлекались к уголовной ответственности. Схему хищения четко спланировали – всего получилось вывезти 3,5 тонны удобрений. После чего воры ездили по деревням и продавали украденное.

Для злоумышленников были чуть ли не идеальные условия: ангар находится в поле, еще и не охраняется. Но вторая попытка кражи закончилась для воров арестом. Возбуждено уголовное дело.