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В Гомеле семилетние близнецы прогуливались по подоконнику открытого окна на пятом этаже. Комментарий МЧС

04 января 2018 17:52
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Новости Беларуси. На волоске от трагедии. Сегодня в Гомеле семилетние близнецы прогуливались по подоконнику открытого окна на пятом этаже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомеле семилетние близнецы прогуливались по подоконнику открытого окна на пятом этаже. Комментарий МЧС -1

Мальчиков заметили случайные прохожие и вызвали спасателей.

В Гомеле семилетние близнецы прогуливались по подоконнику открытого окна на пятом этаже. Комментарий МЧС -3

Они развернули под окном многоэтажки так называемый «куб жизни», который обеспечивает мягкую посадку в случае  падения с высоты.

В Гомеле семилетние близнецы прогуливались по подоконнику открытого окна на пятом этаже. Комментарий МЧС -5

Правда, он к счастью не понадобился.

Сергей Новик, заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС:
Возле дверей квартиры слышали детские голоса. Начали отвлекать детей. До момента прибытия старшей сестры из магазина, мать незамедлительно была вызвана с рабочего места. Приехали, открыли, дети остались живы.

В Гомеле семилетние близнецы прогуливались по подоконнику открытого окна на пятом этаже. Комментарий МЧС -8

В Гомеле семилетние близнецы прогуливались по подоконнику открытого окна на пятом этаже. Комментарий МЧС -10

# происшествия # Спасение # Фотофакт # Сергей Новик

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