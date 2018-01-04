В Гомеле семилетние близнецы прогуливались по подоконнику открытого окна на пятом этаже. Комментарий МЧС

Новости Беларуси. На волоске от трагедии. Сегодня в Гомеле семилетние близнецы прогуливались по подоконнику открытого окна на пятом этаже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На волоске от трагедии. Сегодня в Гомеле семилетние близнецы прогуливались по подоконнику открытого окна на пятом этаже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мальчиков заметили случайные прохожие и вызвали спасателей.
Они развернули под окном многоэтажки так называемый «куб жизни», который обеспечивает мягкую посадку в случае падения с высоты.
Правда, он к счастью не понадобился.
Сергей Новик, заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС:
Возле дверей квартиры слышали детские голоса. Начали отвлекать детей. До момента прибытия старшей сестры из магазина, мать незамедлительно была вызвана с рабочего места. Приехали, открыли, дети остались живы.