В Гомеле семилетние близнецы прогуливались по подоконнику открытого окна на пятом этаже. Комментарий МЧС

Новости Беларуси. На волоске от трагедии. Сегодня в Гомеле семилетние близнецы прогуливались по подоконнику открытого окна на пятом этаже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мальчиков заметили случайные прохожие и вызвали спасателей.

Они развернули под окном многоэтажки так называемый «куб жизни», который обеспечивает мягкую посадку в случае падения с высоты.

Правда, он к счастью не понадобился.