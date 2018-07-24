92 кг оленьих рогов в топливном баке пытался провезти через Брестскую таможню белорус

Новости Беларуси. Трюк, достойный фокусника Дэвида Копперфильда: с необычной формой контрабанды столкнулись белорусские таможенники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Безработный житель Брестского района переоборудовал топливный бак легковушки в тайник. И сумел поместить туда 92 килограмма оленьих рогов. Их он покупал у егеря в Украине. Пересекал границу по зеленому каналу и намеревался продать рога в Беларуси. Их покупают не только для мебели или украшений, но и производства лекарств.

Сергей Линкевич, начальник отдела таможенных расследований Брестской таможни:

Рога подлежали ветеринарному контролю. Разрешительных документов у гражданина не было, плюс перевозка осуществлялась не для личных целей, а для коммерческих. Гражданин целенаправленно прятал, понимая, что его не пропустят.

Автомобиль изъят. В отношении гражданина начат административный процесс. Ему грозит штраф до 30 базовых величин с взысканием стоимости товара.