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92 кг оленьих рогов в топливном баке пытался провезти через Брестскую таможню белорус

24 июля 2018 19:50
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Новости Беларуси. Трюк, достойный фокусника Дэвида Копперфильда: с необычной формой контрабанды столкнулись белорусские таможенники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

92 кг оленьих рогов в топливном баке пытался провезти через Брестскую таможню белорус-1

Безработный житель Брестского района переоборудовал топливный бак легковушки в тайник. И сумел поместить туда 92 килограмма оленьих рогов. Их он покупал у егеря в Украине. Пересекал границу по зеленому каналу и намеревался продать рога в Беларуси. Их покупают не только для мебели или украшений, но и производства лекарств.

92 кг оленьих рогов в топливном баке пытался провезти через Брестскую таможню белорус-4

Сергей Линкевич, начальник отдела таможенных расследований Брестской таможни:
Рога подлежали ветеринарному контролю. Разрешительных документов у гражданина не было, плюс перевозка осуществлялась не для личных целей, а для коммерческих. Гражданин целенаправленно прятал, понимая, что его не пропустят.

Автомобиль изъят. В отношении гражданина начат административный процесс. Ему грозит штраф до 30 базовых величин с взысканием стоимости товара.

92 кг оленьих рогов в топливном баке пытался провезти через Брестскую таможню белорус-7

Покупка оленьих рогов обошлась мужчине в 3500 рублей. О том, сколько стоило переоборудовать топливный бак в тайник, история умалчивает.

# Контрабанда # происшествия # Сергей Линкевич # Фотофакт

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