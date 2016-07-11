Поступок объяснил баловством: в Столинском районе мужчина стрелял в 7-летнего ребенка

Новости Беларуси. Резонансное происшествие в Столинском районе. 24-летний молодой человек забавы ради решил пострелять из пневматического пистолета.

Пуля попала в шею шестилетнему мальчику.

По счастливой случайности ранение оказалось незначительным. Жизнь ребенка вне опасности.

«Навіны Палесся», региональное издание:

Правоохранительными органами предварительно было установлено, что примерно в 20.30 часов на ул. Юбилейной в Ольшанах местный житель 1991 г. р. из своего автомобиля из пневматического пистолета беспричинно ради забавы выстрелил в сторону находящегося на улице знакомого. Но пуля попала в случайно оказавшегося рядом 7-летнего мальчика. По счастливой случайности выстрел не пришёлся в органы зрения или слуха и не причинил тяжёлых последствий. Ребенок был доставлен в больницу и после оказания медицинской помощи передан родителям.

Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело в отношении жителя агрогородка Ольшаны,