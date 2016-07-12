Торнадо в Шарковщине переворачивало фуры и уничтожило ферму – как справляются с последствиями стихии

Новости Беларуси. В Беларуси продолжают устранять последствия непогоды. Сильный ветер накануне обрушился на Витебщину, пострадали также населённые пункты в Минской и Гродненской областях. Основной удар стихии пришелся на Шарковщинский район. Здесь сейчас идут восстановительные работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Павлович, житель Шарковщины:

Я как увидел, что идет торнадо, сразу с того окна начал снимать вот на этот телефон.

Саше удалось заснять не только редчайшее природное явление, но и настоящее стихийное бедствие.

Богослав Павловский, директор сельскохозяйственного предприятия:

Как карточные домики все сложил. Три помещения фермы. Здесь находилось 362 головы скота, где-то 67 голов пришлось сдать на перерабатывающую промышленность.

На железной дороге ураган скрутил и два подъемных крана, каждый – по 40 тонн. Заблокированными оказались 11 грузовых вагонов. Без света осталось 8 населенных пунктов. Уже после обеда электричество восстановили.



Анастасия Бут, СТВ:

Еще вчера на этом месте находился торговый павильон. Буквально одна секунда, его подбросило вверх и остановил только вот этот столб. Самое страшное, что в ларьке в этот момент находилась женщина.



Ирина Карман, житель Шарковщины:

Я поняла, что будут падать полки – сейчас придавит полками. Я помню только то, что стали на меня шкафы падать и желтая-желтая труба. Очнулась я под машиной. Машину подняло.

Три женщины в больнице. Всего же за помощью к медикам обратились 14 человек. А вот к страховщикам – 135. Около полусотни жилых домов осталось практически без кровли. Люди до сих пор не могут прийти в себя.



Владимир Хатько, житель Шарковщины:

Машину скрутило, восстановлению не подлежит. И я в ней, как колобок. Меня тут в машине сначала забросало деревьями, кусками. А потом понесло кулять.



Виктор Иванов, житель Шарковщины:

Въезжаю в Шарковщину: крыш нет, деревья лежат, фура лежала на въезде.



Валерий Козловский, заместитель председателя Шарковщинского райисполкома, председатель комиссии по ЧС:

На данный момент проводятся работы по уборке мусора, снимаются с кровли остатки строительных материалов, приступили к восстановлению многоквартирных жилых домов.

Для того, чтобы восстановить дома в Шарковщине, необходимо только шифера – не меньше 5 тысяч листов. Его везут сюда со всей области. На подмогу в район приехали строительные бригады из Браславского, Поставского, Глубокского, Миорского районов и Новополоцка. Устранить последствия необычного для Беларуси природного явления планируют к концу недели.