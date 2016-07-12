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«Очнулась я под машиной»: жители Шарковщины до сих пор в шоке от пережитого кошмара

12 июля 2016 17:14
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Новости Беларуси. В Витебской области не менее 140 семей обратились в страховые компании для компенсации ущерба, который нанесла непогода. Напоминаем, сильный ветер свирепствовал накануне.

Больше всего разрушений в Шарковщинском районе. Сейчас здесь идут восстановительные работы. Повреждены кровли более 120 строений. Есть травмированные. Три человека находятся в больнице.

Ирина Карман, житель Шарковщины:
Я поняла, что меня сейчас придавит полками. И помню только то, что стали мои шкафы падать. И жёлтая-жёлтая труба… Очнулась я под машиной. Машину подняло.

Виктор Иванов, житель Шарковщины:
Я ехал из Браслава. Такая прямо как туча слева была. Шапка – как воронка. Крутилась прямо как в кино. Страшно ехать было. Ну, въезжаю в Шарковщину – крыш нет, деревья лежат, фура лежала на въезде.

От непогоды также пострадали населённые пункты в Минской и Гродненской областях. На 13 июля синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Ожидаются грозы, в отдельных районах град, сильные ливни и шквалистый ветер, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.

# происшествия # Погода в Беларуси # Виктор Иванов # Ирина Карман

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