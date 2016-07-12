Буря в Минске: выпала четверть месячной нормы осадков, но ливневые стоки справились

Новости Беларуси. Четверть месячной нормы осадков выпала в Минске 12 июля ночью. На площади Победы ночная буря повалила дерево на автомобиль. Разбито заднее стекло и помят кузов машины. В целом, по городу серьезных ЧП не зафиксировано.

Столичные ливневые стоки в целом справились с большим потоком воды. После сильного дождя, коммунальщики тщательно проверили ливневые системы.

Ситуацию под землёй отслеживает специальная машина-робот — телеинспекция. Результаты мониторинга моментально отображаются на компьютере, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юрий Субботин, директор УП «Горремливнесток»:

После ливня все такие, скажем, опасные места, подверженные затоплению, всегда либо телеинспекция, либо люди проводят обследование. Чтоб крупногабаритный мусор не попал. Немига, как вы знаете, – это одно из опасных мест, которое каждый год топило. Но уже, как построили второй коллектор, здесь, слава богу, затопления нет.

Сегодня сети дождевой канализации Минска спроектированы с расчетом, что дважды в год возможны сильные ливни, однако дожди, которые периодически обрушиваются на столицу, все-таки приводят к подтоплениям. Наиболее опасные участки — рынок Ждановичи, улицы Интернациональная, Янки Купалы и Максима Горецкого.

В случаях обильных осадков минское МЧС вводит в действие план «Посейдон». Оперативные группы проводят мониторинг ситуации во всех районах столицы, а также выезжают в город и максимально быстро устраняют подтопление.

Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС:

МЧС занимается данной проблемой в разрезе минимизации последствий. Мы будем стараться делать все для того, чтобы заставить городские службы и ответственных лиц организаций и предприятий проводить периодическую очистку. Мы рекомендуем, в связи с этим, руководителям предприятий, у которых на балансе находится ливневая система, то есть которые имеют свою собственную большую территорию, обязаны обслуживать эту ливневую канализацию самостоятельно. Проводить периодическую ее очистку.