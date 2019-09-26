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В Глусском районе пенсионерку задушили племянники из-за 375 рублей

26 сентября 2019 12:26
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Новости Беларуси. В Глусском районе расследуется уголовное дело об убийстве 87-летней женщины.  

По информации УСК по Могилевской области, 22 сентября сотрудники милиции получили сообщение о смерти пенсионерки. Во время проведения судебно-медицинской экспертизы, выяснилось, что смерть женщины носит насильственный характер. Было установлено, что она скончалась от удушения.  

В Глусском районе пенсионерку задушили племянники из-за 375 рублей-1

Фото: УСК по Могилевской области  

Следователи установили, что преступление совершили племянники женщины – 52-летний и 47-летний мужчины. Они в нетрезвом состоянии задушили пенсионерку и присвоили 375 рублей.  

Мужчины были оперативно задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство заведомо престарелого лица, совершенное группой лиц из корыстных побуждений». Расследование продолжается.  

Недавно в Минске мужчина убил брата и ранил его жену (читать дальше).  

# Убийство # происшествия

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