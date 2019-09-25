В Минске мужчина убил брата и ранил его жену

Новости Беларуси. Заводской районный отдел Следственного комитета столицы устанавливает обстоятельства убийства.

По информации СК Беларуси, вечером 23 сентября в одной из квартир по улице Ташкентской произошло убийство. Известно, что 58-летний мужчина несколько раз ударил ножом 51-летнюю женщину. Ее муж, который приходился нападавшему братом, пытался защитить супругу, но тоже получил удары в голову и тело. Мужчина скончался на месте происшествия.

Пострадавшую госпитализировали, а подозреваемого задержали сотрудники милиции. Специалисты осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. Назначен ряд экспертиз. Выяснилось, что пострадавшая и ее погибший супруг не работали и злоупотребляли алкоголем.