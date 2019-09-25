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В Минске мужчина убил брата и ранил его жену

25 сентября 2019 12:09
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Новости Беларуси. Заводской районный отдел Следственного комитета столицы устанавливает обстоятельства убийства.  

По информации СК Беларуси, вечером 23 сентября в одной из квартир по улице Ташкентской произошло убийство. Известно, что 58-летний мужчина несколько раз ударил ножом 51-летнюю женщину. Ее муж, который приходился нападавшему братом, пытался защитить супругу, но тоже получил удары в голову и тело. Мужчина скончался на месте происшествия.  

Пострадавшую госпитализировали, а подозреваемого задержали сотрудники милиции. Специалисты осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. Назначен ряд экспертиз. Выяснилось, что пострадавшая и ее погибший супруг не работали и злоупотребляли алкоголем.  

Недавно в Гомеле мужчина убил приятеля и сообщил об этом в милицию. Подозреваемый был заключен под стражу (читать дальше).  

# Убийство # происшествия

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