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На проспекте Победителей в Минске столкнулись Mercedes и Volkswagen

26 сентября 2019 10:55
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Новости Беларуси. В Минске на перекрестке проспектов Победителей и Машерова столкнулись две легковушки.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 26 сентября в 9:20 утра Volkswagen поворачивал с пр. Победителей в сторону улицы Даумана, а Mercedes двигался по полосе встречного движения прямо.

На проспекте Победителей в Минске столкнулись Mercedes и Volkswagen-1

Фото: УГАИ ГУВД Минскогорисполкома

В результате аварии 25-летняя водитель Volkswagen и ее пассажир были госпитализированы. Водитель Mercedes не пострадал.

На проспекте Победителей в Минске столкнулись Mercedes и Volkswagen-4

Фото: УГАИ ГУВД Минскогорисполкома

На место происшествия выезжали сотрудники Госавтонспекции и ГКСЭ. Специалисты устанавливают обстоятельства ДТП.

Недавно в Минске водитель Peugeot не уступил дорогу Mercedes. В результате столкновения легковушка вылетела на тротуар (читать дальше).

# Авария в Минске # происшествия

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