На проспекте Победителей в Минске столкнулись Mercedes и Volkswagen
Новости Беларуси. В Минске на перекрестке проспектов Победителей и Машерова столкнулись две легковушки.
По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 26 сентября в 9:20 утра Volkswagen поворачивал с пр. Победителей в сторону улицы Даумана, а Mercedes двигался по полосе встречного движения прямо.
Фото: УГАИ ГУВД Минскогорисполкома
В результате аварии 25-летняя водитель Volkswagen и ее пассажир были госпитализированы. Водитель Mercedes не пострадал.
Фото: УГАИ ГУВД Минскогорисполкома
На место происшествия выезжали сотрудники Госавтонспекции и ГКСЭ. Специалисты устанавливают обстоятельства ДТП.
Недавно в Минске водитель Peugeot не уступил дорогу Mercedes. В результате столкновения легковушка вылетела на тротуар (читать дальше).