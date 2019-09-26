На проспекте Победителей в Минске столкнулись Mercedes и Volkswagen

Новости Беларуси. В Минске на перекрестке проспектов Победителей и Машерова столкнулись две легковушки.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 26 сентября в 9:20 утра Volkswagen поворачивал с пр. Победителей в сторону улицы Даумана, а Mercedes двигался по полосе встречного движения прямо.