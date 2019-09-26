В Витебске из семьи, где отец избил и выгнал из квартиры 4-летнего сына, изъяли детей

Новости Беларуси. В Витебске из семьи, где 4-летнего мальчика избил отец, изъяли детей.

По информации прокуратуры Витебской области, в августе нынешнего года в медучреждение областного центра был доставлен мальчик 2014 года рождения с многочисленными телесными повреждениями.

По факту избиения ребенка была проведена проверка. Установлено, что мальчика избил и выставил на лестничную площадку пьяный отец. Ребенка обнаружили спящим в чужой коляске соседи. Матери не было дома.

В Витебске мужчина избил 4-летнего сына и выгнал его из квартиры (читать далее).

Женщина накануне ушла из квартиры из-за ссоры и избиения. Сына мать оставила в квартире, где спал нетрезвый отец. Позже женщина обратилась с побоями в медучреждение.

Пострадавший мальчик и его несовершеннолетние сестры уже признавались находящимися в социально опасном положении. Срок пребывания детей в этом статусе неоднократно продлевался.

В марте этого года семью сняли с учета в связи с улучшением ситуации. В прокуратуре отметили, что выводы учреждения образования о семейном благополучии были явно поспешными и необоснованными.

Начальнику отдела по образованию администрации Первомайского района Витебска было направлено предписание об изъятии детей из семьи. Прокуратура также предъявила в суд иск о лишении матери и отца родительских прав в отношении пострадавшего мальчика. Ему предоставлен статус оставшегося без попечения родителей.

Двух сестер мальчика передали их законным представителям.