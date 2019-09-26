В Борисовском районе спиленное дерево упало на грузовик, водитель погиб на месте
Новости Беларуси. В Борисовском районе во время валки леса дерево упало на грузовой автомобиль.
По информации УСК по Минской области, днем 21 сентября рядом с деревней Ранное мастер леса и лесник валили лес в нерабочее время по собственной инициативе. Известно, что они не обозначили опасную зону и не выставили запрещающие знаки на проезжую часть.
Фото: УСК по Минской области
Когда грузовой автомобиль проезжал рядом, на него упало спиленное дерево. В результате МАЗ выехал в кювет и опрокинулся. 60-летний водитель получил травмы и скончался на месте происшествия.
Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовные дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
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