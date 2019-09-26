В Борисовском районе спиленное дерево упало на грузовик, водитель погиб на месте

Новости Беларуси. В Борисовском районе во время валки леса дерево упало на грузовой автомобиль.

По информации УСК по Минской области, днем 21 сентября рядом с деревней Ранное мастер леса и лесник валили лес в нерабочее время по собственной инициативе. Известно, что они не обозначили опасную зону и не выставили запрещающие знаки на проезжую часть.