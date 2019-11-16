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В Смолевичском районе Audi насмерть сбила 35-летнего мужчину

16 ноября 2019 11:58
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Новости Беларуси. 15 ноября около семи вечера в Смолевичском районе произошёл смертельный наезд на пешехода. 

Как сообщает УСК по Минской области, 34-летний житель Борисова за рулём Audi A6 двигался по трассе Р53 в сторону Жодино. Рядом с деревней Высокие Ляды иномарка сбила 35-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. Он погиб на месте. 

В Смолевичском районе Audi насмерть сбила 35-летнего мужчину-1

Фото: УСК по Минской области 

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК РБ. Место происшествия осмотрено, зафиксирована следовая картина. Назначено проведение ряда экспертиз. 

Если вам что-либо известно о данном ДТП, сообщите об этом по телефонам: (01776) 2-94-18, (801776) 2-96-25. 

На неделе в Лунинецком районе Nissan сбил мужчину. 

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# Авария в Минской области # происшествия

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