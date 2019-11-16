В Смолевичском районе Audi насмерть сбила 35-летнего мужчину

Новости Беларуси. 15 ноября около семи вечера в Смолевичском районе произошёл смертельный наезд на пешехода.
Как сообщает УСК по Минской области, 34-летний житель Борисова за рулём Audi A6 двигался по трассе Р53 в сторону Жодино. Рядом с деревней Высокие Ляды иномарка сбила 35-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. Он погиб на месте.
Фото: УСК по Минской области
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК РБ. Место происшествия осмотрено, зафиксирована следовая картина. Назначено проведение ряда экспертиз.
Если вам что-либо известно о данном ДТП, сообщите об этом по телефонам: (01776) 2-94-18, (801776) 2-96-25.
На неделе в Лунинецком районе Nissan сбил мужчину.
Он шёл по центру проезжей части с велосипедом – здесь подробности.