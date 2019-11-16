В Смолевичском районе Audi насмерть сбила 35-летнего мужчину

Новости Беларуси. 15 ноября около семи вечера в Смолевичском районе произошёл смертельный наезд на пешехода.

Как сообщает УСК по Минской области, 34-летний житель Борисова за рулём Audi A6 двигался по трассе Р53 в сторону Жодино. Рядом с деревней Высокие Ляды иномарка сбила 35-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. Он погиб на месте.