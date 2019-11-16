В Могилёве женщина отвлекла разговором угрожавшего ей мужчину и вызвала милицию

Новости Беларуси. 13 ноября около семи вечера в Могилёве парень, угрожая ножом, попытался ограбить женщину.

Как сообщает УСК по Могилёвской области, 61-летняя гражданка сидела на скамейке в сквере возле дома №3 по улице Болдина. В какой-то момент к женщине подошёл нетрезвый 29-летний мужчина и, демонстрируя нож, потребовал деньги.

Потерпевшая заняла подозреваемого разговором, они вышли в более людное место, после чего женщина осторожно удалилась на безопасное расстояние и вызвала милицию. Вскоре фигурант был задержан.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершённый повторно». Место происшествия осмотрено, орудие преступления изъято. Ранее подозреваемый был судим за аналогичное преступление и кражу. Сейчас он содержится под стражей.

Если вы стали очевидцем правонарушения мужчины, сообщите об этом по телефонам: (80222)23-05-00 или (80222)29-80-81.

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