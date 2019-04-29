В Глубокском районе на пожаре в жилом доме погибла пенсионерка

Новости Беларуси. 28 апреля примерно в половине пятого вечера загорелся жилой дом в деревне Семенчики Глубокского района.
По сведениям Витебского ОУМЧС, 63-летний хозяин дома не пострадал, он был спасён ещё до прибытия сотрудников МЧС. В огне погибла проживавшая с мужчиной 70-летняя женщина.
Выясняется причина загорания.
Весной 2019 года при тушении лесного пожара на Брестчине было обнаружено тело женщины.
Проводились направленные на установление личности погибшей мероприятия – здесь подробности.