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В Глубокском районе на пожаре в жилом доме погибла пенсионерка

29 апреля 2019 06:33
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Новости Беларуси. 28 апреля примерно в половине пятого вечера загорелся жилой дом в деревне Семенчики Глубокского района.  

По сведениям Витебского ОУМЧС, 63-летний хозяин дома не пострадал, он был спасён ещё до прибытия сотрудников МЧС. В огне погибла проживавшая с мужчиной 70-летняя женщина.  

Выясняется причина загорания.  

Весной 2019 года при тушении лесного пожара на Брестчине было обнаружено тело женщины. 

Проводились направленные на установление личности погибшей мероприятия – здесь подробности.  

# Пожар # происшествия

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