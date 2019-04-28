На границе с Литвой пограничники со стрельбой останавливали нарушителя

Новости Беларуси. Вечером 27 апреля вблизи одной из пограничных застав Сморгонской пограничной группы с применением оружия был задержан мужчина.

Как сообщает Госпогранкомитет, гражданин находился рядом с белорусско-литовской границей. Когда его попросили остановиться, мужчина попытался сбежать.

Гражданина предупредили, что если он продолжит бегство, то будет применено оружие. Нарушитель не отреагировал, в результате чего получил огнестрельное ранение.

31-летнему белорусу была оказана первая медпомощь, затем он был госпитализирован. Ведётся разбирательство по факту нарушения законодательства о Государственной границе.

Зимой 2018 года нетрезвые украинцы на автомобиле пытались пересечь границу Беларуси.