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В Барановичах вахтёр общежития пыталась потушить пожар и попала в больницу

28 апреля 2019 08:43
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Новости Беларуси. 27 апреля примерно в полшестого утра произошёл пожар в пятиэтажном общежитии в Барановичах.  

По сведениям Брестского ОУМЧС, получив сигнал от АПИ, спасатели прибыли к месту происшествия в течение трёх минут. Пожар затронул только первый этаж, эвакуация жильцов не проводилась.  

В Барановичах вахтёр общежития пыталась потушить пожар и попала в больницу-1

Фото: Брестское ОУМЧС  

Огнём уничтожена детская коляска, повреждены два детских велосипеда, закопчены стены и потолок в коридоре первого этажа.  

56-летняя вахтёр общежития пыталась самостоятельно погасить пламя при помощи огнетушителя. Женщина доставлена в больницу с отравлением продуктами горения, термоингаляционным ожогом, ожогом щеки и кисти руки.  

В Барановичах вахтёр общежития пыталась потушить пожар и попала в больницу-4

Фото: Брестское ОУМЧС  

Выясняется причина загорания.  

На неделе в Орше случился пожар в общежитии. 

Из здания были эвакуированы 54 человека – здесь подробности.  

# Пожар # происшествия

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