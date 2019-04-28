В Барановичах вахтёр общежития пыталась потушить пожар и попала в больницу
Новости Беларуси. 27 апреля примерно в полшестого утра произошёл пожар в пятиэтажном общежитии в Барановичах.
По сведениям Брестского ОУМЧС, получив сигнал от АПИ, спасатели прибыли к месту происшествия в течение трёх минут. Пожар затронул только первый этаж, эвакуация жильцов не проводилась.
Огнём уничтожена детская коляска, повреждены два детских велосипеда, закопчены стены и потолок в коридоре первого этажа.
56-летняя вахтёр общежития пыталась самостоятельно погасить пламя при помощи огнетушителя. Женщина доставлена в больницу с отравлением продуктами горения, термоингаляционным ожогом, ожогом щеки и кисти руки.
Выясняется причина загорания.
На неделе в Орше случился пожар в общежитии.
Из здания были эвакуированы 54 человека – здесь подробности.