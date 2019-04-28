В Барановичах вахтёр общежития пыталась потушить пожар и попала в больницу

Новости Беларуси. 27 апреля примерно в полшестого утра произошёл пожар в пятиэтажном общежитии в Барановичах.

По сведениям Брестского ОУМЧС, получив сигнал от АПИ, спасатели прибыли к месту происшествия в течение трёх минут. Пожар затронул только первый этаж, эвакуация жильцов не проводилась.