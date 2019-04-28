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В Новолукомле в ночном ДТП погибли мужчина и женщина

28 апреля 2019 08:30
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Новости Беларуси. 28 апреля в Новолукомле примерно в час ночи произошла авария на перекрёстке улиц Панчука и Набережной.  

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 48-летний житель Борисова двигался по дороге на Nissan Patrol. В какой-то момент машина выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево.  

В результате происшествия водитель погиб на месте. 36-летняя жительница Чашникского района, ехавшая на пассажирском сиденье, была доставлена в больницу. В 2:05 пациентка скончалась.  

По факту ДТП ведётся проверка.  

Весной 2019 года в Барановичском районе съехал с дороги и перевернулся Subaru.  

Погибли мужчина и ребёнок – подробности здесь.  

# Авария в Витебской области # происшествия

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