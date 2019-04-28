В Новолукомле в ночном ДТП погибли мужчина и женщина

Новости Беларуси. 28 апреля в Новолукомле примерно в час ночи произошла авария на перекрёстке улиц Панчука и Набережной.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 48-летний житель Борисова двигался по дороге на Nissan Patrol. В какой-то момент машина выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево.

В результате происшествия водитель погиб на месте. 36-летняя жительница Чашникского района, ехавшая на пассажирском сиденье, была доставлена в больницу. В 2:05 пациентка скончалась.

По факту ДТП ведётся проверка.

Весной 2019 года в Барановичском районе съехал с дороги и перевернулся Subaru.