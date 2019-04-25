Тело женщины обнаружили при тушении лесного пожара на Брестчине

Новости Беларуси. В Брестской области при тушении лесного пожара обнаружили погибшую женщину.
По информации МЧС, в Березовском районе недалеко от д. Заречье вечером 24 апреля произошло загорание лесной подстилки Бронногорского лесничества Ивацевичского лесхоза.
Во время тушения пожара лесники обнаружили тело женщины. Ее личность и обстоятельства гибели устанавливаются.
Огонь повредил лесную подстилку на площади 2 га.
Также устанавливается причина пожара.
Накануне всю вторую половину дня лесной пожар бушевал в Гродненском районе.
В тушении пожара были задействованы 346 человек (читать далее).