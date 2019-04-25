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Тело женщины обнаружили при тушении лесного пожара на Брестчине

25 апреля 2019 08:37
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Новости Беларуси. В Брестской области при тушении лесного пожара обнаружили погибшую женщину.  

По информации МЧС, в Березовском районе недалеко от д. Заречье вечером 24 апреля произошло загорание лесной подстилки Бронногорского лесничества Ивацевичского лесхоза.  

Во время тушения пожара лесники обнаружили тело женщины. Ее личность и обстоятельства гибели устанавливаются.  

Огонь повредил лесную подстилку на площади 2 га.  

Также устанавливается причина пожара.  

Накануне всю вторую половину дня лесной пожар бушевал в Гродненском районе.  

В тушении пожара были задействованы 346 человек (читать далее).  

# Пожар # происшествия

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