Тело женщины обнаружили при тушении лесного пожара на Брестчине

Новости Беларуси. В Брестской области при тушении лесного пожара обнаружили погибшую женщину.

По информации МЧС, в Березовском районе недалеко от д. Заречье вечером 24 апреля произошло загорание лесной подстилки Бронногорского лесничества Ивацевичского лесхоза.

Во время тушения пожара лесники обнаружили тело женщины. Ее личность и обстоятельства гибели устанавливаются.

Огонь повредил лесную подстилку на площади 2 га.

Также устанавливается причина пожара.

Накануне всю вторую половину дня лесной пожар бушевал в Гродненском районе.