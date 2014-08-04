Помощница воспитателя в детсаду Щучина обокрала 4-летнего ребенка

Новости Беларуси. В одном из детских садов Щучина (Гродненская область) во время тихого часа помощница воспитателя сняла со спящей 4-летней девочки золотые сережки.

Малышка сквозь сон почувствовала прикосновения, об этом и рассказала родителям. Те поспешили предъявить претензии в дошкольное учреждение, но на все вопросы сотрудница отвечала, что ничего не знает и, мол, девочка сама потеряла сережки во время прогулки.

Заявление родители писать не стали. История так бы и закончилась, не привлеки сотрудники милиции несознательную 32-летнюю женщину по другому случаю. Тем более, что одну сережку действительно нашли до дворе детсада.

Михаил Кузнецов, представитель пресс-службы УВД Гродненского облисполкома:

Когда женщину стали опрашивать правоохранители, она написала явку с повинной. Созналась в краже сережек, рассказала, что одну из них она впоследствии потеряла, а другую подбросила в садике, в подтверждение своих слов о том, что ребенок сам потерял украшение.

Созналась женщина и в другом преступлении: украла из сумочки одной из посетительниц кафе кошелек с Br370 тыс.

Ранее подследственная судима не была. Явка с повинной дает ей шанс на смягчение наказания, которое определит суд.

К слову, говорят, что дети - не лгут. Маленькой героине этой истории - поверили, а вот 3-летнему мальчику из следующей истории - нет.

Людмила Бусько закупались в одном из столичных магазинов, когда ее вместе с маленьким сынишкой обвинили в воровстве шоколадного батончика, купленного в другом месте. Чтобы узнать, чем закончилась эта история, смотрите видео.