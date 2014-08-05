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11-летняя девочка утонула в Западной Двине на глазах у матери

05 августа 2014 10:05
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Новости Беларуси. Очередная жертва воды. В Западной Двине утонула 11-летняя девочка. Трагедия произошла на глазах у матери. Женщина находилась на берегу, когда ее дочь и еще двое детей купались в 15 метрах от берега. Вдруг девочка стала звать на помощь и исчезла под водой.

Все попытки очевидцев спасти ребенка оказались безуспешными. Спасатели нашли тело девочки только вечером в полукилометре от места, где она купалась.

За последнее время случаи гибели детей на воде участились. Буквально неделю назад в Соже утонули две маленькие девочки, в тот же день погиб и 8-летний мальчик. Во всех случаях дети отдыхали с родителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Утопления

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