11-летняя девочка утонула в Западной Двине на глазах у матери

Новости Беларуси. Очередная жертва воды. В Западной Двине утонула 11-летняя девочка. Трагедия произошла на глазах у матери. Женщина находилась на берегу, когда ее дочь и еще двое детей купались в 15 метрах от берега. Вдруг девочка стала звать на помощь и исчезла под водой.

Все попытки очевидцев спасти ребенка оказались безуспешными. Спасатели нашли тело девочки только вечером в полукилометре от места, где она купалась.

За последнее время случаи гибели детей на воде участились. Буквально неделю назад в Соже утонули две маленькие девочки, в тот же день погиб и 8-летний мальчик. Во всех случаях дети отдыхали с родителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.