Взрыв бытового газа в жилом доме в Мурманске. Из-под обломков вызволены несколько человек

Новости России. В жилом доме в Мурманске произошел взрыв бытового газа. Пострадали четвертый и пятый этажи. Также произошло обрушение перекрытий.

В настоящее время на место происшествия выехали экстренные службы, жильцов эвакуируют. Из-под обломков спасатели уже вызволили несколько человек. Территория вокруг здания оцеплена.

Ситуация осложняется тем, что дом ветхий, он был построен еще в середине прошлого века. Газ взорвался рано утром, когда жильцы крепко спали. Пока неизвестно, сколько человек в этот момент находились в своих квартирах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.