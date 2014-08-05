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Взрыв бытового газа в жилом доме в Мурманске. Из-под обломков вызволены несколько человек

05 августа 2014 06:48
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Новости России. В жилом доме в Мурманске произошел взрыв бытового газа. Пострадали четвертый и пятый этажи. Также произошло обрушение перекрытий.

В настоящее время на место происшествия выехали экстренные службы, жильцов эвакуируют. Из-под обломков спасатели уже вызволили несколько человек. Территория вокруг здания оцеплена.

Ситуация осложняется тем, что дом ветхий, он был построен еще в середине прошлого века. Газ взорвался рано утром, когда жильцы крепко спали. Пока неизвестно, сколько человек в этот момент находились в своих квартирах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Взрыв газа # Фотофакт

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