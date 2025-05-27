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В Филадельфии неизвестные открыли огонь по толпе людей – есть жертвы

27 мая 2025 10:52
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Очередной случай массовой стрельбы в США. В Филадельфии неизвестные открыли огонь по толпе людей. Жертвами стали два человека. Ранения получили 9 человек. Среди них – трое подростков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам медиков, их жизни ничего не угрожает. По рассказам очевидцев, неизвестные подъехали к парку, где собрались местные жители, в том числе с семьями, чтобы отметить день поминовения и открыли по ним огонь. После чего скрылись с места преступления. Полиция ведет поиск подозреваемых. 

В Филадельфии неизвестные открыли огонь по толпе людей – есть жертвы-2

Кевин Бетел, начальник полиции Филадельфии (США):
Возможно, в ближайшее время нам станет что-то известно. Сейчас мы тщательно осматриваем место происшествия и надеемся, что какие-либо найденные улики дадут нам информацию о нападавших. Как только нам что-то станет известно, мы опубликуем ее.

В полиции сообщили, что стрельба велась из разного вида оружия, однако мотивы нападавших остаются загадкой. 

# Стрельба в США # США # Стрельба

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