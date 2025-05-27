В Филадельфии неизвестные открыли огонь по толпе людей – есть жертвы

Очередной случай массовой стрельбы в США. В Филадельфии неизвестные открыли огонь по толпе людей. Жертвами стали два человека. Ранения получили 9 человек. Среди них – трое подростков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам медиков, их жизни ничего не угрожает. По рассказам очевидцев, неизвестные подъехали к парку, где собрались местные жители, в том числе с семьями, чтобы отметить день поминовения и открыли по ним огонь. После чего скрылись с места преступления. Полиция ведет поиск подозреваемых.