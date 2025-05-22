Очередная жертва западной политики разграничений. Буквально в двух метрах от латвийской границы было обнаружено тело мужчины арабской внешности. Это уже шестой подобный случай только в мае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Очередная жертва западной политики разграничений. Буквально в двух метрах от латвийской границы было обнаружено тело мужчины арабской внешности. Это уже шестой подобный случай только в мае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беженец находился у калитки для животных, без документов и личных вещей. Рядом – следы волочения, что указывает на возможную транспортировку тела непосредственно из Латвии. Сейчас следователи проводят проверку.