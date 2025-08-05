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В Джорджии неизвестные расстреляли группу подростков – есть жертвы

05 августа 2025 08:12
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Очередной случай массовой стрельбы в США. В штате Джорджия неизвестные расстреляли группу подростков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Джорджии неизвестные расстреляли группу подростков – есть жертвы-2

Один из них убит, трое получили ранения. Не исключено, что количество жертв может вырасти, поскольку 12-летний мальчик находится в критическом состоянии. Группа неизвестных подошла к торговому центру, возле которого находились подростки и неожиданно открыла по ним огонь. Затем злоумышленники скрылись с места преступления. Полиция задержала одного из подозреваемых – это 18-летний местный житель. 

# США # происшествия в США # Стрельба в США

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