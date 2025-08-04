Четыре человека погибли из-за сильных ливней в Тайване

Как минимум четыре человека погибли в результате сильных ливней в китайском Тайване. За последнюю неделю в некоторых районах выпало более годовой нормы осадков, что вызвало масштабные наводнения и оползни, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.