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Два человека погибли при крушении небольшого самолёта на Майорке

04 августа 2025 07:41
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Два человека погибли при крушении небольшого самолета у берегов испанского острова Майорка, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два человека погибли при крушении небольшого самолёта на Майорке-2

По рассказам очевидцев, борт внезапно перевернулся несколько раз и рухнул в море. Жертвами инцидента стали пилот и пассажир. На месте катастрофы была развернута поисковая операция, в которой участвовали служащие береговой охраны и водолазы. Пока неизвестна причина крушения. По одной из версий виноват пилот, который решил показать фигуры высшего пилотажа, но не справился с управлением.

# Испания

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