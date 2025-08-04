Два человека погибли при крушении небольшого самолёта на Майорке

По рассказам очевидцев, борт внезапно перевернулся несколько раз и рухнул в море. Жертвами инцидента стали пилот и пассажир. На месте катастрофы была развернута поисковая операция, в которой участвовали служащие береговой охраны и водолазы. Пока неизвестна причина крушения. По одной из версий виноват пилот, который решил показать фигуры высшего пилотажа, но не справился с управлением.