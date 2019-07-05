В Дзержинском районе трое местных жителей вымогали деньги у односельчанина
Новости Беларуси. В Дзержинском районе молодые люди под угрозой убийства вымогали деньги у односельчанина.
Как сообщает УСК по Минской области, 26-летний мужчина, 20-летняя девушка и 16-летний юноша вступили в сговор и стали требовать у 29-летнего односельчанина погасить несуществующий долг.
Фото: УСК по Минской области
Подозреваемые в ночное время на машине приехали к дому потерпевшего, заставили мужчину забраться в багажник, а затем направились в лес. Там фигуранты дали односельчанину лопату и заставили копать яму.
Когда мужчина закончил, его начали засыпать песком, требуя отдать 600 долларов. Гражданин согласился, и его привезли обратно.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранты помещены под стражу.
Фото: УСК по Минской области
Собирается и закрепляется доказательственная база. Проводятся допросы, проверяются показания на месте, изучаются изъятые вещественные доказательства.
Летом прошлого года в Мядельском районе мужчины пытались вернуть «похищенные» 50 рублей.
Потерпевшего привязали к машине и тащили несколько сотен метров – подробности здесь.