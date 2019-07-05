Прямой эфир

В Дзержинском районе трое местных жителей вымогали деньги у односельчанина

05 июля 2019 14:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Дзержинском районе молодые люди под угрозой убийства вымогали деньги у односельчанина.  

Как сообщает УСК по Минской области, 26-летний мужчина, 20-летняя девушка и 16-летний юноша вступили в сговор и стали требовать у 29-летнего односельчанина погасить несуществующий долг.  

В Дзержинском районе трое местных жителей вымогали деньги у односельчанина-1

Фото: УСК по Минской области  

Подозреваемые в ночное время на машине приехали к дому потерпевшего, заставили мужчину забраться в багажник, а затем направились в лес. Там фигуранты дали односельчанину лопату и заставили копать яму.  

Когда мужчина закончил, его начали засыпать песком, требуя отдать 600 долларов. Гражданин согласился, и его привезли обратно.  

Возбуждено уголовное дело. Фигуранты помещены под стражу.  

В Дзержинском районе трое местных жителей вымогали деньги у односельчанина-4

Фото: УСК по Минской области  

Собирается и закрепляется доказательственная база. Проводятся допросы, проверяются показания на месте, изучаются изъятые вещественные доказательства.  

Летом прошлого года в Мядельском районе мужчины пытались вернуть «похищенные» 50 рублей.  

Потерпевшего привязали к машине и тащили несколько сотен метров – подробности здесь.  

# Насилие # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске вынесли приговор бывшим чиновникам Доморацкому и Ровнейко
05 июля 2019 11:42

В Минске вынесли приговор бывшим чиновникам Доморацкому и Ровнейко

В Гродненском районе пьяный подросток угнал машину и попал в аварию
05 июля 2019 11:03

В Гродненском районе пьяный подросток угнал машину и попал в аварию

Задержан один из лидеров банды Морозова, скрывавшийся 15 лет
05 июля 2019 10:54

Задержан один из лидеров банды Морозова, скрывавшийся 15 лет