В Дзержинском районе трое местных жителей вымогали деньги у односельчанина

Как сообщает УСК по Минской области, 26-летний мужчина, 20-летняя девушка и 16-летний юноша вступили в сговор и стали требовать у 29-летнего односельчанина погасить несуществующий долг.

Новости Беларуси. В Дзержинском районе молодые люди под угрозой убийства вымогали деньги у односельчанина.

Подозреваемые в ночное время на машине приехали к дому потерпевшего, заставили мужчину забраться в багажник, а затем направились в лес. Там фигуранты дали односельчанину лопату и заставили копать яму.

Когда мужчина закончил, его начали засыпать песком, требуя отдать 600 долларов. Гражданин согласился, и его привезли обратно.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранты помещены под стражу.