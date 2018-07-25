Привязали к машине и тащили несколько сотен метров. В Мядельском районе мужчины пытались вернуть «похищенные» 50 рублей

Новости Беларуси. Вечером 19 июля в милицию позвонил мужчина. Звонивший рассказал, что знакомые возили его в лес и избивали с целью вернуть якобы похищенные деньги. Как сообщает УВД Миноблисполкома, подозреваемых немедленно задержали по месту жительства. 30-летний житель Докшицкого района и 34-летний житель Мядельского района обвиняли потерпевшего в краже 50 рублей.

Фото: УВД Миноблисполкома

Накануне инцидента гражданин и его товарищ помогали фигурантам с ремонтом у них дома – чинили печь. После этого компания ела и употребляла алкогольные напитки. На следующий день хозяин дома и квартирант захотели употребить ещё дозу спиртного. Они предположили, что должно было остаться 50 рублей. Мужчины не смогли найти деньги и решили, что наличность была украдена помогавшими вчера людьми. Подозреваемые сели в Volkswagen Jetta и поехали на поиски. После встречи из-за пропавших денег начался конфликт, в результате которого фигуранты затолкали приятелей в машину и направились в лес возле деревни Азарки.

Фото: УВД Миноблисполкома

Там злоумышленники начали требовать деньги, пуская в ход кулаки. Но заявитель и его товарищ утверждали, что ничего не брали. Тогда правонарушители привязали одного из мужчин отрезанным ремнём безопасности к фаркопу иномарки и проехали пару сотен метров. Далее фигуранты положили потерпевшего в багажник, после чего направились в сторону озера Баторино, чтобы оказать воздействие при помощи водоёма. Второй потерпевший в этот момент сбежал, а его товарища злоумышленники повезли к себе домой. Оттуда 43-летний заявитель сбежал и обратился в милицию.

Фото: УВД Миноблисполкома