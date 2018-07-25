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Привязали к машине и тащили несколько сотен метров. В Мядельском районе мужчины пытались вернуть «похищенные» 50 рублей

25 июля 2018 14:08
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Новости Беларуси. Вечером 19 июля в милицию позвонил мужчина. Звонивший рассказал, что знакомые возили его в лес и избивали с целью вернуть якобы похищенные деньги.  

Как сообщает УВД Миноблисполкома, подозреваемых немедленно задержали по месту жительства. 30-летний житель Докшицкого района и 34-летний житель Мядельского района обвиняли потерпевшего в краже 50 рублей.  

Привязали к машине и тащили несколько сотен метров. В Мядельском районе мужчины пытались вернуть «похищенные» 50 рублей-1

Фото: УВД Миноблисполкома  

Накануне инцидента гражданин и его товарищ помогали фигурантам с ремонтом у них дома – чинили печь. После этого компания ела и употребляла алкогольные напитки.  

На следующий день хозяин дома и квартирант захотели употребить ещё дозу спиртного. Они предположили, что должно было остаться 50 рублей. Мужчины не смогли найти деньги и решили, что наличность была украдена помогавшими вчера людьми.  

Подозреваемые сели в Volkswagen Jetta и поехали на поиски. После встречи из-за пропавших денег начался конфликт, в результате которого фигуранты затолкали приятелей в машину и направились в лес возле деревни Азарки.  

Привязали к машине и тащили несколько сотен метров. В Мядельском районе мужчины пытались вернуть «похищенные» 50 рублей-4

Фото: УВД Миноблисполкома  

Там злоумышленники начали требовать деньги, пуская в ход кулаки. Но заявитель и его товарищ утверждали, что ничего не брали. Тогда правонарушители привязали одного из мужчин отрезанным ремнём безопасности к фаркопу иномарки и проехали пару сотен метров.  

Далее фигуранты положили потерпевшего в багажник, после чего направились в сторону озера Баторино, чтобы оказать воздействие при помощи водоёма. Второй потерпевший в этот момент сбежал, а его товарища злоумышленники повезли к себе домой. Оттуда 43-летний заявитель сбежал и обратился в милицию.  

Привязали к машине и тащили несколько сотен метров. В Мядельском районе мужчины пытались вернуть «похищенные» 50 рублей-7

Фото: УВД Миноблисполкома  

Потерпевший с закрытой ЧМТ, переломами и множественными ссадинами доставлен в медучреждение. Задержанные помещены в ИВС.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». Проводится расследование.  

Летом 2018 года жительнице Быховского района был вынесен приговор за избиение трёхмесячного сына. 

Женщину приговорили к 8 годам колонии – подробнее здесь.  

# Насилие # происшествия

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