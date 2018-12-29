Минчанин обвиняется в угоне, хулиганстве, незаконных действиях с оружием и убийстве

Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела в отношении минчанина, который обвиняется в убийстве своего дяди.

Как сообщает УСК по Минску, 13 августа около шести часов вечера 31-летний мужчина находился в квартире по проспекту Рокоссовского. Нетрезвый гражданин выстрелил из самодельной винтовки в своего дядю, затем ушёл из квартиры и позвонил в милицию. После этого фигурант был задержан.

У задержанного изъяты более 20 патронов, нарезной ствол и рамка с рукояткой однозарядного пистолета. В ходе расследования стало известно, что всё это мужчине сбыл 53-летний сосед, который не раз соглашался хранить оружие у себя.

Также выяснилось, что в 2017 году фигурант, будучи пьяным, дважды выстрелил из пневматического газобаллонного пистолета со своего балкона по чужой машине, ущерб оценивается в 200 рублей. Кроме того, в ряде случаев обвиняемый из окна своей квартиры угрожал оружием находившимся на улице возле дома людям.

Благодаря анализу ДНК была доказана причастность фигуранта к ещё одному правонарушению. В феврале 2009 года пьяный мужчина разбил стекло ВАЗ-2109, включил двигатель путём соединения проводов замка зажигания и катался на машине по Минску.

Было сделано более 10 экспертиз, опрошены не менее 30 свидетелей, были проведены очные ставки с потерпевшими. Наложен арест на имущество.

Неоднократно судимому ранее минчанину предъявлено обвинение в угоне, хулиганстве, незаконных действиях с оружием и убийстве. Гражданин вину признал, он заключён под стражу.

53-летний сосед фигуранта также содержится под стражей. Он обвиняется в незаконных действиях с оружием.

Уголовное дело передано в прокуратуру.