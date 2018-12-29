В одной из многоэтажек Гомеля третий раз за месяц произошёл пожар

Стоит отметить, что это уже третий пожар в том же доме за месяц. Предыдущие два случая имели место 17 и 18 декабря, сначала горела бытовка между 1 и 2 этажами, затем – кладовка между 3 и 4. Рассматривается та же версия возгорания.