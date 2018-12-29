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В одной из многоэтажек Гомеля третий раз за месяц произошёл пожар

29 декабря 2018 12:20
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Новости Беларуси. 29 декабря около часа ночи в Гомеле горело кладовое помещение между 5 и 6 этажами многоквартирного дома.  

По сведениям Гомельского ОУМЧС, возгорание было ликвидировано оперативно прибывшими спасателями. Никто не пострадал, проводить эвакуацию не потребовалось.  

В одной из многоэтажек Гомеля третий раз за месяц произошёл пожар-1

Фото: Гомельское ОУМЧС  

Огнём уничтожено кладовое помещение и имущество внутри него. Выясняется причина загорания. Рассматривается версия заноса источника зажигания извне.  

В одной из многоэтажек Гомеля третий раз за месяц произошёл пожар-4

Фото: Гомельское ОУМЧС  

Стоит отметить, что это уже третий пожар в том же доме за месяц. Предыдущие два случая имели место 17 и 18 декабря, сначала горела бытовка между 1 и 2 этажами, затем – кладовка между 3 и 4. Рассматривается та же версия возгорания.  

В одной из многоэтажек Гомеля третий раз за месяц произошёл пожар-7

Фото: Гомельское ОУМЧС  

Весной 2018 года в Минске были совершены два поджога в многоэтажках. 

Подозреваемым оказался прогуливавший уроки девятиклассник – подробнее здесь.  

# Пожар # происшествия

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