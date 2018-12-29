В одной из многоэтажек Гомеля третий раз за месяц произошёл пожар
Новости Беларуси. 29 декабря около часа ночи в Гомеле горело кладовое помещение между 5 и 6 этажами многоквартирного дома.
По сведениям Гомельского ОУМЧС, возгорание было ликвидировано оперативно прибывшими спасателями. Никто не пострадал, проводить эвакуацию не потребовалось.
Огнём уничтожено кладовое помещение и имущество внутри него. Выясняется причина загорания. Рассматривается версия заноса источника зажигания извне.
Стоит отметить, что это уже третий пожар в том же доме за месяц. Предыдущие два случая имели место 17 и 18 декабря, сначала горела бытовка между 1 и 2 этажами, затем – кладовка между 3 и 4. Рассматривается та же версия возгорания.
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