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В Боливии пять часов тушили пожар на складе горючего

16 сентября 2021 16:03
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Новости Боливии. В Боливии мощный взрыв уничтожил склад горючего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Боливии пять часов тушили пожар на складе горючего -1

Горящие обломки разлетелись на несколько сотен метров, повредив соседние дома. Удивительно, что обошлось без жертв. Пострадали лишь 12 человек.

В Боливии пять часов тушили пожар на складе горючего -4

Специалисты обследовали остатки здания, пытаясь выяснить причину ЧП. По предварительной версии оно произошло из-за взрыва газового баллона. После чего загорелась цистерна с горючим.  

В Боливии пять часов тушили пожар на складе горючего -7

Пожар был такой силы, что с ним не могли справиться пять часов.  

# Пожар # Фотофакт

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