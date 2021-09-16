В Боливии пять часов тушили пожар на складе горючего

Новости Боливии. В Боливии мощный взрыв уничтожил склад горючего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Горящие обломки разлетелись на несколько сотен метров, повредив соседние дома. Удивительно, что обошлось без жертв. Пострадали лишь 12 человек.

Специалисты обследовали остатки здания, пытаясь выяснить причину ЧП. По предварительной версии оно произошло из-за взрыва газового баллона. После чего загорелась цистерна с горючим.