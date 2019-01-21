В Дятловском районе по факту незаконной охоты на зубра возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. В Дятловском районе возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты на зубра.
По информации УСК по Гродненской области, 48-летний житель Минска осуществил незаконную добычу зубра, причинив ущерб окружающей среде в размере не менее 400 базовых величин. Это произошло в пять часов 18 января. Животное включено в Красную книгу РБ.
По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело.
Устанавливаются обстоятельства случившегося. Был произведен осмотр места происшествия. Помимо животного были изъяты охотничий карабин с прицелом ночного видения, стреляные гильзы и патрон. Были допрошены свидетели.
Тело убитого животного отправлено на ветеринарную экспертизу, также планируется назначить судебно-баллистическую экспертизу.
Подозреваемый является руководителем частной фирмы. Охотничий стаж мужчины – почти 30 лет. Для охоты было использовано зарегистрированное оружие. Изначально мужчина планировал добыть оленя и оформил для этого необходимые разрешительные документы. Устанавливается точный размер причинённого окружающей среде ущерба. Будут приняты меры для обеспечения его возмещения, предусмотренные законом.
Окончательную правовую оценку случившемуся дадут по окончанию расследования.
В ноябре минувшего года три жителя Брестского района подозреваются в незаконной охоте на зубра (читать далее).