Три жителя Брестского района подозреваются в незаконной охоте на зубра

Новости Беларуси. Трое жителей Брестского района подозреваются в незаконной охоте на зубра 13 ноября.

Как сообщает УСК по Брестской области, во вторник 44-летний, 53-летний и 55-летний подозреваемые находились в лесу неподалёку от деревни Ивахновичи Брестского района, где застрелили зубра.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота».

Фигуранты задержаны. Проводятся следственные действия. У мужчин изъято охотничье оружие и боеприпасы к нему.

Весной 2018 года в Узденском районе был задержан минчанин.