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Три жителя Брестского района подозреваются в незаконной охоте на зубра

14 ноября 2018 14:13
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Новости Беларуси. Трое жителей Брестского района подозреваются в незаконной охоте на зубра 13 ноября.  

Как сообщает УСК по Брестской области, во вторник 44-летний, 53-летний и 55-летний подозреваемые находились в лесу неподалёку от деревни Ивахновичи Брестского района, где застрелили зубра.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота».  

Фигуранты задержаны. Проводятся следственные действия. У мужчин изъято охотничье оружие и боеприпасы к нему.  

Весной 2018 года в Узденском районе был задержан минчанин.  

У мужчины было при себе мясо животного, на которое запрещено охотиться (подробности здесь).  

# Охота в Беларуси # происшествия

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