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В Минске мужчина провалился под лёд на Свислочи

21 января 2019 08:04
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Новости Беларуси. В Минске мужчина хотел перейти реку и едва не утонул.

По информации МЧС, происшествие случилось вечером двадцатого января. О случившемся сообщил очевидец – в Свислочи на проспекте Независимости тонул человек.

Мужчина находился в промоине в 12 метрах от берега на глубине около 2,5 метров. Пострадавший не мог выбраться своими силами. Оказалось, что мужчина хотел перейти на другой берег.

Сотрудники МЧС вытащили мужчину и передали его врачам. Пострадавшего госпитализировали с диагнозом «общее переохлаждение».

На прошлой неделе на Чижовском водохранилище мужчина провалился под лед (читать далее).

# Несчастный случай # происшествия

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