В Гомеле задержаны 11 человек за хищение продуктов для школ

Следователи считают, что завскладом находился в сговоре с обвиняемыми. Причём краденые продукты, направленные якобы в школы, потом продавались не только в Беларуси, но и в соседних странах.

Виталий Пристромов, официальный представитель УВД Гомельского облисполкома:

Заведующая создавала излишки на складе. Для этого в сопроводительные документы вносилось положенное количество продуктов питания, начиная от гречки и сгущённого молока и заканчивая мясом и рыбой. А на самом деле отгружалось на много меньше. Скажем так, если в одной из школ было положено 60 банок сгущённого молока, то отгружалось только 40. Но по документам все было в идеале: 60 банок уехало со склада и 60 банок было принято заведующей столовой в школе.