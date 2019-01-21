Под Кобрином 18-летний бесправник сбил пешехода и скрылся

Новости Беларуси. В Кобринском районе 18-летний бесправник совершил наезд на пешехода и скрылся.
По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла утром девятнадцатого января в п. Птицефабрика. Водитель автомобиля Skoda в границах «Т-образного» перекрестка совершил наезд на 55-летнюю женщину.
Она шла по левой обочине. Пострадавшую доставили в медучреждение с травмами.
Водитель с места аварии скрылся.
Было установлено, что за рулем авто находился 18-летний житель Кобрина. У молодого человека нет права управления транспортным средством.
По факту аварии проводится проверка.
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