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Под Кобрином 18-летний бесправник сбил пешехода и скрылся

21 января 2019 08:17
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Новости Беларуси. В Кобринском районе 18-летний бесправник совершил наезд на пешехода и скрылся.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла утром девятнадцатого января в п. Птицефабрика. Водитель автомобиля Skoda в границах «Т-образного» перекрестка совершил наезд на 55-летнюю женщину.

Она шла по левой обочине. Пострадавшую доставили в медучреждение с травмами.

Водитель с места аварии скрылся.

Было установлено, что за рулем авто находился 18-летний житель Кобрина. У молодого человека нет права управления транспортным средством.

По факту аварии проводится проверка.

В середине января в Несвижском районе Renault насмерть сбил 59-летнего пешехода (читать далее).

# Авария в Брестской области # происшествия

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