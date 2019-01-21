Под Кобрином 18-летний бесправник сбил пешехода и скрылся

Новости Беларуси. В Кобринском районе 18-летний бесправник совершил наезд на пешехода и скрылся.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла утром девятнадцатого января в п. Птицефабрика. Водитель автомобиля Skoda в границах «Т-образного» перекрестка совершил наезд на 55-летнюю женщину.

Она шла по левой обочине. Пострадавшую доставили в медучреждение с травмами.

Водитель с места аварии скрылся.

Было установлено, что за рулем авто находился 18-летний житель Кобрина. У молодого человека нет права управления транспортным средством.

По факту аварии проводится проверка.