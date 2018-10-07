В Дубровенском районе сельчанин застрелил мужчину и ранил подростка. Нападавший задержан

Новости Беларуси. Вечером 6 октября в Дубровенском районе мужчина выстрелил в двух человек, а затем скрылся. Подозреваемого задержали за четыре часа.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, после употребления алкоголя 34-летний житель деревни Застенки выстрелил из ружья в 41-летнего мужчину и 16-летнего подростка. Далее нападавший ушёл.

К месту происшествия выехали правоохранители, скорая помощь и следственно-оперативная группа РОВД. Пострадавший мужчина погиб в автомобиле скорой помощи, несовершеннолетний с ранением предплечья госпитализирован.

Очевидцы рассказали, что злоумышленник уехал на машине. Был введён спецплан по задержанию подозреваемого, перекрывались дороги. Милиционеры обыскали жилой сектор деревни и бросовые дома. Примерно в два часа ночи разыскиваемого задержали.

Выясняются обстоятельства случившегося.

Летом 2018 года в Ивацевичском районе мужчина стрелял в милиционеров.