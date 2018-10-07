Прямой эфир

В Дубровенском районе сельчанин застрелил мужчину и ранил подростка. Нападавший задержан

07 октября 2018 09:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вечером 6 октября в Дубровенском районе мужчина выстрелил в двух человек, а затем скрылся. Подозреваемого задержали за четыре часа.  

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, после употребления алкоголя 34-летний житель деревни Застенки выстрелил из ружья в 41-летнего мужчину и 16-летнего подростка. Далее нападавший ушёл.  

К месту происшествия выехали правоохранители, скорая помощь и следственно-оперативная группа РОВД. Пострадавший мужчина погиб в автомобиле скорой помощи, несовершеннолетний с ранением предплечья госпитализирован.  

Очевидцы рассказали, что злоумышленник уехал на машине. Был введён спецплан по задержанию подозреваемого, перекрывались дороги. Милиционеры обыскали жилой сектор деревни и бросовые дома. Примерно в два часа ночи разыскиваемого задержали.  

Выясняются обстоятельства случившегося.  

Летом 2018 года в Ивацевичском районе мужчина стрелял в милиционеров.  

Один из них погиб – подробнее здесь.  

# Нападение # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске 5-летний мальчик засунул пальцы в траволатор. Потребовалась помощь спасателей
06 октября 2018 12:56

В Минске 5-летний мальчик засунул пальцы в траволатор. Потребовалась помощь спасателей

В Оршанском районе перевернулась Toyota с матерью и 7-летним ребёнком
06 октября 2018 11:59

В Оршанском районе перевернулась Toyota с матерью и 7-летним ребёнком

В тройном ДТП на внутреннем кольце МКАД никто не пострадал
06 октября 2018 11:12

В тройном ДТП на внутреннем кольце МКАД никто не пострадал