«Проживал один, работал на предприятии сторожем». Что известно о стрелке из Ивацевичского района

Новости Беларуси. Трагедия в Брестской области. Один из жителей деревни Бобровичи в неадекватном состоянии буквально терроризировал односельчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соседи вызвали милицию. А когда участковый с помощником появились во дворе дома, он без предупреждения открыл огонь на поражение.

Петр Бутрим, СТВ:

Инцидент произошел около полудня. Несколько громких выстрелов услышали почти все местные жители. В деревне проживает около 50 человек. Двор, из которого хозяин дома открыл огонь на поражение по милиционерам, находится за моей спиной. Сейчас он оцеплен – на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Бобровичи называют самой одинокой деревней во всей округе: два десятка домов среди болот и лесов, до ближайшего населенного пункта – 11 километров.

Сергей Дученко, официальный представитель УВД Брестского облисполкома:

Мужчина 1961 года рождения владел огнестрельным оружием с 2000 года. И имел медицинскую справку, которая заканчивается в ноябре этого года. Мужчина проживал один, работал на предприятии сторожем.

Во двор мужчины, который проживает в доме один, пришли двое участковых инспекторов. И сразу встретили сопротивление. Хозяин дома начал стрелять из гладкоствольного охотничьего ружья на поражение.

Одного милиционера убил – погибшему 42 года, второго ранил – пуля попала в 23-летнего мужчину со спины.

Василий Юзефович, главный врач УЗ «Ивацевичская ЦРБ»:

Пациент с огнестрельным множественным ранением грудной клетки и поясницы тут же был доставлен бригадой скорой помощи в приемное отделение Центральной районной больницы. Был госпитализирован сразу же в отделение реанимации, прооперирован. В настоящее время пациент находится в отделении реанимации. Состояние тяжелое, стабильное. В причинах неадекватной реакции пожилого жителя деревни Бобровичи еще предстоит разобраться следствию.

Дмитрий Иванюк, официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области:

В кратчайшие сроки следователями будут назначены необходимые экспертные исследования, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза. Будет проведено освидетельствование мужчины на предмет наличия состояния алкогольного или наркотического опьянения.

Как сообщили местные жители, раньше он работал сторожем на одном из предприятий. В последнее время был безработным. С соседями часто ссорился.