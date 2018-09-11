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Пулемёт, автоматы, винтовки, ружья и гранаты: арсенал изъят у жителя Городеи

11 сентября 2018 12:51
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Новости Беларуси. Десятки единиц незарегистрированного оружия были изъяты у жителя Минской области.

По информации МВД, сотрудниками ГУБОПиК МВД был задержан мужчина, подозреваемый в незаконном обороте оружия.

Вечером седьмого сентября в Гомельском районе остановили автомобиль, за рулем которого находился житель городского поселка Городея Минской области.

Пулемёт, автоматы, винтовки, ружья и гранаты: арсенал изъят у жителя Городеи-1

Источник фото: МВД

При осмотре транспортного средства были обнаружены «тюнингованный автомат Калашникова с приспособлением для бесшумной стрельбы, пистолеты Макарова и ТТ, по несколько снаряженных магазинов к перечисленному оружию, винтовку неустановленной модели, четыре ручные гранаты, три взрывпакета и сотни патронов различного калибра».

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ».

Мужчину задержали и водворили в изолятор временного содержания.

Пулемёт, автоматы, винтовки, ружья и гранаты: арсенал изъят у жителя Городеи-4

Источник фото: МВД

В квартире, служебном кабинете и гараже задержанного мужчины были проведены обыски. Во время них обнаружили и изъяли зарегистрированные два нарезных карабина, четыре гладкоствольных ружья и два пистолета, а также незаконно хранящиеся пулемет, пять автоматов, десять винтовок, десять пистолетов, 28 гранат, 265 взрывных устройств, порядка двух килограмм взрывчатых веществ и около десяти тысяч патронов различного калибра.

Пулемёт, автоматы, винтовки, ружья и гранаты: арсенал изъят у жителя Городеи-7

Источник фото: МВД

В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали гражданина из близкого окружения задержанного жителя Минщины. В его доме в Брестской области были обнаружены зарегистрированные нарезной длинноствольный карабин, гладкоствольное ружье и незаконно хранящиеся три винтовки, три гладкоствольных охотничьих ружья и 381 патрон различного калибра.

Изъятое оружие направлено на экспертизы. Устанавливаются источники происхождения этой коллекции оружия и возможные соучастники в его незаконном обороте.

В начале этого месяца целый арсенал оружия изъяли у жителя Витебска (читать далее). 

# Оружие и боеприпасы # происшествия

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