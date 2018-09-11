Пулемёт, автоматы, винтовки, ружья и гранаты: арсенал изъят у жителя Городеи

Новости Беларуси. Десятки единиц незарегистрированного оружия были изъяты у жителя Минской области. По информации МВД, сотрудниками ГУБОПиК МВД был задержан мужчина, подозреваемый в незаконном обороте оружия. Вечером седьмого сентября в Гомельском районе остановили автомобиль, за рулем которого находился житель городского поселка Городея Минской области.

Источник фото: МВД

При осмотре транспортного средства были обнаружены «тюнингованный автомат Калашникова с приспособлением для бесшумной стрельбы, пистолеты Макарова и ТТ, по несколько снаряженных магазинов к перечисленному оружию, винтовку неустановленной модели, четыре ручные гранаты, три взрывпакета и сотни патронов различного калибра». Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ». Мужчину задержали и водворили в изолятор временного содержания.

Источник фото: МВД

В квартире, служебном кабинете и гараже задержанного мужчины были проведены обыски. Во время них обнаружили и изъяли зарегистрированные два нарезных карабина, четыре гладкоствольных ружья и два пистолета, а также незаконно хранящиеся пулемет, пять автоматов, десять винтовок, десять пистолетов, 28 гранат, 265 взрывных устройств, порядка двух килограмм взрывчатых веществ и около десяти тысяч патронов различного калибра.

Источник фото: МВД