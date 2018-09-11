Пулемёт, автоматы, винтовки, ружья и гранаты: арсенал изъят у жителя Городеи
Новости Беларуси. Десятки единиц незарегистрированного оружия были изъяты у жителя Минской области.
По информации МВД, сотрудниками ГУБОПиК МВД был задержан мужчина, подозреваемый в незаконном обороте оружия.
Вечером седьмого сентября в Гомельском районе остановили автомобиль, за рулем которого находился житель городского поселка Городея Минской области.
При осмотре транспортного средства были обнаружены «тюнингованный автомат Калашникова с приспособлением для бесшумной стрельбы, пистолеты Макарова и ТТ, по несколько снаряженных магазинов к перечисленному оружию, винтовку неустановленной модели, четыре ручные гранаты, три взрывпакета и сотни патронов различного калибра».
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ».
Мужчину задержали и водворили в изолятор временного содержания.
В квартире, служебном кабинете и гараже задержанного мужчины были проведены обыски. Во время них обнаружили и изъяли зарегистрированные два нарезных карабина, четыре гладкоствольных ружья и два пистолета, а также незаконно хранящиеся пулемет, пять автоматов, десять винтовок, десять пистолетов, 28 гранат, 265 взрывных устройств, порядка двух килограмм взрывчатых веществ и около десяти тысяч патронов различного калибра.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали гражданина из близкого окружения задержанного жителя Минщины. В его доме в Брестской области были обнаружены зарегистрированные нарезной длинноствольный карабин, гладкоствольное ружье и незаконно хранящиеся три винтовки, три гладкоствольных охотничьих ружья и 381 патрон различного калибра.
Изъятое оружие направлено на экспертизы. Устанавливаются источники происхождения этой коллекции оружия и возможные соучастники в его незаконном обороте.
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