Из горевшего в Витебске подвала спасён 52-летний мужчина

Новости Беларуси. 28 сентября во второй половине суток произошёл пожар в подвале пятиэтажки по ул. Смоленской в Витебске.

Как сообщает Витебское ОУМЧС, прибывшие на вызов спасатели обнаружили в помещении безработного 52-летнего мужчину. Гражданин с отравлением продуктами горения доставлен в медучреждение.

В подвале, который принадлежит ЖЭУ №9 ЖРЭТ Октябрьского района Витебска, повреждено имущество, закопчены стены.

Выясняется причина загорания.

За дежурные сутки в Витебской области были три пожара: один человек погиб, ещё трое – спасены.

Осенью 2018 года в Заславле случилось возгорание в яслях-саду.