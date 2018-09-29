Из горевшего в Витебске подвала спасён 52-летний мужчина

Новости Беларуси. 28 сентября во второй половине суток произошёл пожар в подвале пятиэтажки по ул. Смоленской в Витебске.
Как сообщает Витебское ОУМЧС, прибывшие на вызов спасатели обнаружили в помещении безработного 52-летнего мужчину. Гражданин с отравлением продуктами горения доставлен в медучреждение.
В подвале, который принадлежит ЖЭУ №9 ЖРЭТ Октябрьского района Витебска, повреждено имущество, закопчены стены.
Выясняется причина загорания.
За дежурные сутки в Витебской области были три пожара: один человек погиб, ещё трое – спасены.
Осенью 2018 года в Заславле случилось возгорание в яслях-саду.
Из-за инцидента эвакуировали 139 детей – подробности здесь.