В Гродно женщину зажало между Audi и покатившимся Citroen

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, происшествие случилось по улице Поповича. Жена вместе с мужем приезжала в гости к родственнице.

Новости Беларуси. 27 сентября в Гродно столкнулись Citroen и Audi. Во время инцидента в обеих машинах никого не было.

Когда супруги находилась на улице, они увидели, что на их Audi катится Citroen, за рулём которого никого нет. Граждане попытались остановить автомобиль. Поняв, что столкновения иномарок не избежать, мужчина отскочил. Женщина отойти не успела, её зажало между машинами. Пострадавшую с травмами ног доставили в медучреждение.

Как позже пояснила владелица Citroen, она оставила транспортное средство на передаче, не включив стояночный тормоз.

В ГАИ отмечают, что самостоятельное движение автомобилей в Гродно случается раз в несколько дней. Обычно машины врезаются друг в друга, либо в здания.

Летом 2018 года в Витебске грузовик сломал дерево и врезался в аттракцион.