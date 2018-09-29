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В Гродно женщину зажало между Audi и покатившимся Citroen

29 сентября 2018 06:46
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Новости Беларуси. 27 сентября в Гродно столкнулись Citroen и Audi. Во время инцидента в обеих машинах никого не было.  

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, происшествие случилось по улице Поповича. Жена вместе с мужем приезжала в гости к родственнице.  

В Гродно женщину зажало между Audi и покатившимся Citroen-1

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома  

Когда супруги находилась на улице, они увидели, что на их Audi катится Citroen, за рулём которого никого нет. Граждане попытались остановить автомобиль. Поняв, что столкновения иномарок не избежать, мужчина отскочил. Женщина отойти не успела, её зажало между машинами. Пострадавшую с травмами ног доставили в медучреждение.  

Как позже пояснила владелица Citroen, она оставила транспортное средство на передаче, не включив стояночный тормоз.  

В ГАИ отмечают, что самостоятельное движение автомобилей в Гродно случается раз в несколько дней. Обычно машины врезаются друг в друга, либо в здания.  

Летом 2018 года в Витебске грузовик сломал дерево и врезался в аттракцион.  

Водитель автомобиля отходил по делам – подробности здесь.  

# Авария в Гродно # происшествия

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