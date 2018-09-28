В столичном метро в вечерний «час-пик» остановилось движение поездов

Оказалось, между станциями Площадь Ленина и Институт культуры сломался подвижной состав, и задержка была связана с его заменой. Чтобы не скапливать пассажиров на платформах, все станции первой линии временно закрыли. Многим пассажирам пришлось пересесть на наземный транспорт. Около шести вечера движение возобновилось. Сейчас метро работает в обычном режиме.