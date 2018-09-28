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В столичном метро в вечерний «час-пик» остановилось движение поездов

28 сентября 2018 20:00
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Новости Беларуси. Сообщения об остановке синей ветки подземки пришли в 17.40, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В столичном метро в вечерний «час-пик» остановилось движение поездов-1

Оказалось, между станциями Площадь Ленина и Институт культуры сломался подвижной состав, и задержка была связана с его заменой. Чтобы не скапливать пассажиров на платформах, все станции первой линии временно закрыли. Многим пассажирам пришлось пересесть на наземный транспорт. Около шести вечера движение возобновилось. Сейчас метро работает в обычном режиме.

В столичном метро в вечерний «час-пик» остановилось движение поездов-4

# Минское метро # происшествия # Фотофакт

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